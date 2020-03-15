На въезде в Шостку заработал блокпост (видео)

Об этом сообщает местный журналист Вячеслав Павленко.
«На этом блок-посту работают работники полиции, медики, которые обрабатывают автотранспорт дезинфицирующими средствами, спрашивают у пассажиров, откуда они направляются в Шостку и о состоянии их здоровья.
Как сообщил главный врач Шосткинского ЦРБ Олег Штогрин, который также находился на блокпосту, с завтрашнего дня медицинские работники будут использовать устройства для измерения температуры тела у граждан-пассажиров автотранспорта», - написал он в Фейсбуке.
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