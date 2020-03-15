На въезде в Шостку заработал блокпост (видео) В целях борьбы с распространением коронавируса, 27 марта на въезде в Шостку со стороны Кролевца, заработал блок-пост.

Об этом сообщает местный журналист Вячеслав Павленко.

«На этом блок-посту работают работники полиции, медики, которые обрабатывают автотранспорт дезинфицирующими средствами, спрашивают у пассажиров, откуда они направляются в Шостку и о состоянии их здоровья.

Как сообщил главный врач Шосткинского ЦРБ Олег Штогрин, который также находился на блокпосту, с завтрашнего дня медицинские работники будут использовать устройства для измерения температуры тела у граждан-пассажиров автотранспорта», - написал он в Фейсбуке.