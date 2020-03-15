На Сумщине дали 15 лет мужчине, который убил соседку и выбросил ее разрубленное тело в реку Прокуратурой Сумской области поддержано публичное обвинение в отношении 40-летнего жителя Липоводолинского района, который лишил жизни соседку и выбросил ее разрубленное тело в реку.

По приговору Ахтырского горрайонного суда от 27 марта обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и приговорен к 15 годам лишения свободы.

Напоминаем, что событие произошло 4 июня 2019 года в с. Панасовка Липоводолинского района. Об исчезновении своей 33-летней сожительницы в день ее рождения сообщил в полицию местный житель. Во время проведения следственных действий и опроса односельчан выяснилось, что в последний раз женщину видел ранее неоднократно судимый сосед. Под давлением очевидных доказательств он признался в убийстве женщины. Мужчина сообщил, что соседка начала упрекать его криминальным прошлым, он разозлился и, накинув ей на шею шнурок, задушил. Чтобы скрыть преступление и избежать наказания за содеянное, вынес тело в лес, разрубил, упаковал в полиэтиленовые мешки и выбросил в реку. В указанном им месте полицейские нашли тело женщины.

Как выяснилось, мужчина впервые был осужден в 2002 году за хулиганство, нарушение неприкосновенности жилища, нанесение телесных повреждений и попытку изнасилования. 7 лет он провел за решеткой. Около года находился на свободе и уже в 2010 году был приговорен к 10 годам лишения свободы за угрозу убийством, грабеж, нанесение телесных повреждений и попытку изнасиловать малолетнего ребенка. Был освобожден в июле 2018 года. Именно таким криминальным прошлым его упрекала соседка, за что и поплатилась жизнью, сообщает пресс-служба прокуратуры области.