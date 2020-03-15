Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:23478

На Сумщине дали 15 лет мужчине, который убил соседку и выбросил ее разрубленное тело в реку

Прокуратурой Сумской области поддержано публичное обвинение в отношении 40-летнего жителя Липоводолинского района, который лишил жизни соседку и выбросил ее разрубленное тело в реку.

По приговору Ахтырского горрайонного суда от 27 марта обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и приговорен к 15 годам лишения свободы.

Напоминаем, что событие произошло 4 июня 2019 года в с. Панасовка Липоводолинского района. Об исчезновении своей 33-летней сожительницы в день ее рождения сообщил в полицию местный житель. Во время проведения следственных действий и опроса односельчан выяснилось, что в последний раз женщину видел ранее неоднократно судимый сосед. Под давлением очевидных доказательств он признался в убийстве женщины. Мужчина сообщил, что соседка начала упрекать его криминальным прошлым, он разозлился и, накинув ей на шею шнурок, задушил. Чтобы скрыть преступление и избежать наказания за содеянное, вынес тело в лес, разрубил, упаковал в полиэтиленовые мешки и выбросил в реку. В указанном им месте полицейские нашли тело женщины.

Как выяснилось, мужчина впервые был осужден в 2002 году за хулиганство, нарушение неприкосновенности жилища, нанесение телесных повреждений и попытку изнасилования. 7 лет он провел за решеткой. Около года находился на свободе и уже в 2010 году был приговорен к 10 годам лишения свободы за угрозу убийством, грабеж, нанесение телесных повреждений и попытку изнасиловать малолетнего ребенка. Был освобожден в июле 2018 года. Именно таким криминальным прошлым его упрекала соседка, за что и поплатилась жизнью, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор суда Убийство

По тематике

На Сумщине дали 7 лет за убийство жены
Сегодня 12:56

На Сумщине дали 7 лет за убийство жены

К 7 годам лишения свободы осужден мужчина за убийство жены....

24.03.2020 16:50

В Сумах дали 13 лет за жестокое убийство

13 лет проведет за решеткой мучжина, который лишил жизни свою сожительницу....

19.03.2020 10:25

На Сумщине грабителю, отобравшему мобилку у ребенка, дали 4,5 года

Ахтырской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 32-летнего жителя Полтавской области, который ограбил малолетнего....

На Сумщине за убийство отца дали 5 лет
18.03.2020 13:00

На Сумщине за убийство отца дали 5 лет

К 5 годам лишения свободы осужден мужчина, который лишил жизни своего отца....

17.03.2020 17:41

Полиция Сум расследует убийство местного пенсионера

Предварительно установлено, что 66-летнего мужчину избил пасынок, и, как предполагают правоохранители, именно эти повреждения могли стать причиной его гибели....

view counter

Статьи

Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
Сегодня 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
Сегодня 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко
Вчера 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.