На Сумщине нашли 39 боеприпасов времен войны 26 марта в Службу спасения «101» поступило 4 сообщения об обнаружении подозрительных предметов.

Работники подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предварительно идентифицировали их как боеприпасы времен Второй мировой войны.

Так, в поле возле с. Мутин Кролевецкого района местные жители наткнулись на ручную гранату РГД-33. А в Лебединском районе на агропредприятии в с. Питриотовка во время земляных работ работники наткнулись на 2 артснаряда и ручную гранату. В Сумском районе в лесопосадке вблизи с. Старое Село были обнаружены 2 минометные мины.

Самая большая находка была зафиксирована в Тростянецком районе, где в лесу на расстоянии 2 км от жилых домов с. Боромля искатель металлолома обнаружил целый арсенал: 25 артснарядов и 8 минометных мин.

Места опасных находок взяты под охрану работниками полиции и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.