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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:42411

Цивільний захист на Сумщині переводиться у режим надзвичайної ситуації

Єдина державна система цивільного захисту переводиться у режим надзвичайної ситуації.

25 березня Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням перевів єдину державну систему цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації. З урахуванням поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, розпорядженням КМУ передбачається здійснення заходів у межах та обсягах, що необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Голова облдержадміністрації Роман Грищенко підписав відповідне розпорядження 26 березня.

Нагадаємо, для ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення на всій території України введено режим надзвичайної ситуації до 24 квітня 2020 року.

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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