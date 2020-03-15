Сумской горотдел здравоохранения уже потратил 825 тыс. грн на борьбу с коронавирусом В течение недели отделом здравоохранения Сумского городского совета была проведена комплексная работа по разработке ценовых предложения от потенциальных поставщиков, характеристик предлагаемых товаров, а также сроков поставки с целью скорейшей закупки товаров первой необходимости для подчиненных заведений.

В течение 26-27 марта лечебные учреждения получают первые поставки респираторов, перчаток для осмотра различного вида, дезинфицирующих средств (для обработки рук, поверхностей и т.д.).

На следующей неделе ожидаются первые поставки экспресс тестов для диагностики коронавируса, что позволит медицинским работникам г. Сумы быстро выявлять больных коронавирусной инфекцией и, соответственно, предупреждать ее распространение. Кроме того, будут закуплены защитные очки, костюмы биологической защиты (одно-, многократного использования), медицинское оборудование, лекарственные средства и др.

Сталкиваясь с рядом проблем при проведении закупок, таких как: отсутствие необходимых товаров у поставщиков, спекуляции ценами из-за большого спроса, отсутствие сертифицированной продукции по некоторым позициям - отделом здравоохранения принимаются все возможные меры ради быстрой закупки не только качественных и сертифицированных товаров, но и обеспечения максимальной экономии бюджетных средств.

После заключения договора на поставку дезинфицирующих средств для обработки поверхностей, в отдел здравоохранения поступило более выгодное ценовое предложение от другого поставщика, в связи с чем отдел заключил дополнительное соглашение на отмену данной закупки и прорабатывает возможность заключения более экономически приемлемого соглашения.

По состоянию на 27 марта отделом заключено договоров, направленных на закупку товаров, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни COVID-19 на общую сумму: 825 200,00 грн. В начале следующей недели ожидается заключение договора на сумму 979 000 гривен, сообщает отдел здравоохранения.