На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание авто

О пожаре сообщил владелец. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что горит моторный отсек автомобиля и передние колеса, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части легковушки, и багажник, где находилась газобалонная установка, которая могла привести к взрыву.
В 17:10 возгорание локализовали, а в 17:15 потратив на тушение почти 1,5 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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