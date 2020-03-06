На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание авто 26 марта в 17:03 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля ВАЗ «2011» по ул. Спортивная в с. Будылка Лебединского района.

О пожаре сообщил владелец. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горит моторный отсек автомобиля и передние колеса, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части легковушки, и багажник, где находилась газобалонная установка, которая могла привести к взрыву.

В 17:10 возгорание локализовали, а в 17:15 потратив на тушение почти 1,5 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.