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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:06331

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание авто

26 марта в 17:03 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля ВАЗ «2011» по ул. Спортивная в с. Будылка Лебединского района.

О пожаре сообщил владелец. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горит моторный отсек автомобиля и передние колеса, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части легковушки, и багажник, где находилась газобалонная установка, которая могла привести к взрыву.

В 17:10 возгорание локализовали, а в 17:15 потратив на тушение почти 1,5 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар авто

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