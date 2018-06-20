Возле «Эпицентра» толпятся онлайн-покупатели без масок Фото выложил в Фейсбуке секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов.

«27.03.2020 Карантин в «Эпицентре».

Эти люди ждут выдачу онлайн заказов. Такая же очередь внутри помещения.

Неужели мозгов не хватает организовать доставку?

Maks Halicki Олег Дубицкий прошу срочно направить группу и полицию», - написал он, давая поручение заммэра Максиму Галицкому и начальнику отдела торговли Олегу Дубицкому.