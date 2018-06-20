Возле «Эпицентра» толпятся онлайн-покупатели без масок

«27.03.2020 Карантин в «Эпицентре».
Эти люди ждут выдачу онлайн заказов. Такая же очередь внутри помещения.
Неужели мозгов не хватает организовать доставку?
Maks Halicki Олег Дубицкий прошу срочно направить группу и полицию», - написал он, давая поручение заммэра Максиму Галицкому и начальнику отдела торговли Олегу Дубицкому.
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