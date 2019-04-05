Вистава сумського театру в лонг-листі Третього фестивалю-премії ГРА

З 83 заявлених гравців експерти визначили 28 кращих. Саме вони продовжать боротьбу за національний театральний Оскар.
Засновником та організатором Фестивалю-Премії «ГРА» («GRA» («Great Real Art»)) є НСТДУ. «ГРА» проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Цьогоріч театри представляють прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року. Участь у проєкті беруть професійні театральні колективи різних форм власності і форматів роботи.
Фестиваль-премія має чітко встановлені правила. На основі поданих від театрів заявок, Експертна рада вже сформувала лонг-лист з 28 учасників. Далі експерти подорожуватимуть Україною і переглянуть постановки наживо. На початку липня буде сформовано шорт-лист з 12 вистав. А у листопаді в Києві відбудеться фінальний етап: глядачі зможуть долучитися до фестивального руху і переглянути вистави-фіналісти на різних театральних майданчиках столиці. Завершальний акорд – оголошення переможців міжнародним журі.
Лауреати фестивалю-премії будуть визначатися у шести загальних номінаціях: За найкращу драматичну виставу; За найкращу виставу для дітей; За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу; За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу; За найкращу камерну виставу (до 150 глядачів); За найкращу пошуково-експериментальну виставу (на перетині театральних/мистецьких жанрів), та шести індивідуальних номінаціях: За найкращу жіночу роль; За найкращу чоловічу роль; За найкращу режисерську роботу; За найкращу сценографію; За найкраще пластичне рішення вистави; За найкраще музичне рішення вистави.
Вистава Сумського театру ім. Щепкіна у ТОП-6 кращих драматичних вистав.
«За найкращу драматичну виставу»:
Найкращих гравців у ГРІ за театральний Оскар буде нагороджено Дипломом лауреата та грошовою винагородою на реалізацію нового творчого проєкту, повідомляє прес-служба НСТДУ.
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