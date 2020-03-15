В Кролевецкой ЦРБ есть больной с подозрением на COVID-19 Сегодня, 27 марта, главный врач КП «Кролевецкая ЦРБ» Сергей Побывайло довел до сведения кролевчан о подготовке больницы к работе в период карантина и распространение острой респираторно-вирусной инфекции COVID-19.

По его словам, ранее экспресс-тесты проведены больным, находящимся в реанимации больницы с пневмониями. Тесты не подтвердили наличие инфекции, они будут переведены на долечивание в терапевтическое отделение. Еще одна пациентка остается в отделении интенсивной терапии ЦРБ. Состояние больных имеет положительную динамику, пишет Сайт Кролевца.

«Сегодня было сделано еще два экспресс-теста больным, подлежащим согласно клинической картины, и один из них - отрицательный, а другой тест - слабо положительный. Поэтому к этому больному повышенное внимание, исследования доставлены в лабораторию областного центра. Больной расположен в изолированном боксе инфекционного отделения. Клиническая картина у больного не совсем соответствует проявлениям коронавирусной инфекции, однако это подозрение. Все меры защиты медицинских работников приняты, в том числе и при приеме больного», - отметил Сергей Побывайло.