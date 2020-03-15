Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:51339

В Кролевецкой ЦРБ есть больной с подозрением на COVID-19

Сегодня, 27 марта, главный врач КП «Кролевецкая ЦРБ» Сергей Побывайло довел до сведения кролевчан о подготовке больницы к работе в период карантина и распространение острой респираторно-вирусной инфекции COVID-19.

По его словам, ранее экспресс-тесты проведены больным, находящимся в реанимации больницы с пневмониями. Тесты не подтвердили наличие инфекции, они будут переведены на долечивание в терапевтическое отделение. Еще одна пациентка остается в отделении интенсивной терапии ЦРБ. Состояние больных имеет положительную динамику, пишет Сайт Кролевца.

«Сегодня было сделано еще два экспресс-теста больным, подлежащим согласно клинической картины, и один из них - отрицательный, а другой тест - слабо положительный. Поэтому к этому больному повышенное внимание, исследования доставлены в лабораторию областного центра. Больной расположен в изолированном боксе инфекционного отделения. Клиническая картина у больного не совсем соответствует проявлениям коронавирусной инфекции, однако это подозрение. Все меры защиты медицинских работников приняты, в том числе и при приеме больного», - отметил Сергей Побывайло.

Общество Коронавирус Кролевец

По тематике

Борьба с коронавирусом: над Сумами пролетел крестный ход
Сегодня 20:33

Борьба с коронавирусом: над Сумами пролетел крестный ход

С высоты птичьего полета священнослужители благословили город Сумы и его жителей святыми иконами и преподнесли искренние молитвы Господу Богу....

В Ахтырке два новых подозрения на коронавирус
Сегодня 20:03

В Ахтырке два новых подозрения на коронавирус

О новых подозрениях на коронавирус сообщил мэр Ахтырки Игорь Алексеев....

Сумской горотдел здравоохранения уже потратил 825 тыс. грн на борьбу с коронавирусом
Сегодня 17:00

Сумской горотдел здравоохранения уже потратил 825 тыс. грн на борьбу с коронавирусом

В течение недели отделом здравоохранения Сумского городского совета была проведена комплексная работа по разработке ценовых предложения от потенциальных поставщиков, характеристик...

На въезде в Шостку заработал блокпост (видео)
Сегодня 16:22

На въезде в Шостку заработал блокпост (видео)

В целях борьбы с распространением коронавируса, 27 марта на въезде в Шостку со стороны Кролевца, заработал блок-пост....

Супрун рассказала, уберегут ли самодельные маски от коронавируса
Сегодня 15:44

Супрун рассказала, уберегут ли самодельные маски от коронавируса

Бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, насколько эффективно защищают маски от коронавируса и что делать, чтобы защитить свое здоровье во...

view counter

Статьи

Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
Сегодня 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
Сегодня 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко
Вчера 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.