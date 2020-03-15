В Ахтырке два новых подозрения на коронавирус

«Еще две подозрения на коронавирус в Ахтырке. Один человек на самоизоляции. Другого госпитализировали в больницу Тростянца. Именно Тростянецкая больница приказом управления здравоохранения области определена для госпитализации больных с подозрениями для Ахтырского, Тростянецкого и Великописаревского районов. Соответствующие анализы взяты и направлены на исследование», - сообщил мэр, пишет Фейсбуке местной газеты «Роксолана Макси».
Напомним: ранее сообщалось о жителей Великописаревского района с подозрением на коронавирус, который госпитализирован в Ахтырскую ЦПБ.
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