В Ахтырке два новых подозрения на коронавирус О новых подозрениях на коронавирус сообщил мэр Ахтырки Игорь Алексеев.

«Еще две подозрения на коронавирус в Ахтырке. Один человек на самоизоляции. Другого госпитализировали в больницу Тростянца. Именно Тростянецкая больница приказом управления здравоохранения области определена для госпитализации больных с подозрениями для Ахтырского, Тростянецкого и Великописаревского районов. Соответствующие анализы взяты и направлены на исследование», - сообщил мэр, пишет Фейсбуке местной газеты «Роксолана Макси».

Напомним: ранее сообщалось о жителей Великописаревского района с подозрением на коронавирус, который госпитализирован в Ахтырскую ЦПБ.