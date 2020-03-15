Борьба с коронавирусом: над Сумами пролетел крестный ход С высоты птичьего полета священнослужители благословили город Сумы и его жителей святыми иконами и преподнесли искренние молитвы Господу Богу.

25 марта, в день Преполовения Великого поста, Сумская епархия Украинской Православной Церкви (МП) организовала воздушный крестный ход. По благословению митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия в небо над Сумами поднялись почитаемые святыни Сумщины: Малочернетчинский образ Христа Спасителя «Хлеб Жизни», иконы Покрова Пресвятой Богородицы и Корсунская-Шпилевская.

В воздушной крестном ходе участвовали благочинный Сумского городского церковного округа протоиерей Николай Смакоуз, священнослужители Серафимо-Сергиевского храма протоиерей Вячеслав Темный и протоиерей Петр Пасичник.

С высоты птичьего полета священнослужители благословили город Сумы и его жителей святыми иконами и преподнесли искренние молитвы Господу Богу, Пречистой Деве Марии, святым целителям и врачам о скорейшем прекращении пагубной болезни, об укреплении и исцеления больных, о Божьей помощи врачам и всем, кто задействован в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает портал «Православна Сумщина».

Напомним: именно 25 марта в Сумах выявили первый случай коронавируса.