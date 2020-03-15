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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:565

В Глухове горела бывшая типография (видео)

26 марта в 16:54 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном нежилом помещении на площади Соборной в г. Глухов.

На тушение направили дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии на место вызова спасатели установили, что произошло возгорание пластиковой отделки и элементов кровли, общая площадь которой составляла 480 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных в 17:13 удалось предотвратить дальнейшее распространение возгорания. А уже в 17:20, использовав 5 т воды, пожар ликвидировали.

Огонь лишь успел повредить 10 кв. м кровли и 2 кв. м пластикового отделки.

Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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