В Глухове горела бывшая типография (видео)

На тушение направили дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии на место вызова спасатели установили, что произошло возгорание пластиковой отделки и элементов кровли, общая площадь которой составляла 480 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных в 17:13 удалось предотвратить дальнейшее распространение возгорания. А уже в 17:20, использовав 5 т воды, пожар ликвидировали.
Огонь лишь успел повредить 10 кв. м кровли и 2 кв. м пластикового отделки.
Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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