Сумчанка стала заслуженным работником культуры

За весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю Международного дня театра Рохиной Екатерине Петровне - хормейстеру Сумского областного академического театра драмы и музыкальной комедии имени М.С.Щепкина присвоено почетное звание «Заслуженный и работник культуры Украины».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №834 / 2019 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры...
Юрию Лелюшкину ко Всеукраинскому дню работников культуры и мастеров народного искусства присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Украины»....