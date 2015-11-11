Сумчанка стала заслуженным работником культуры Президент Украины Владимир Зеленский подписал указом от 27 марта № 121/2020 «О награждении государственными наградами Украины деятелей театрального искусства».

За весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю Международного дня театра Рохиной Екатерине Петровне - хормейстеру Сумского областного академического театра драмы и музыкальной комедии имени М.С.Щепкина присвоено почетное звание «Заслуженный и работник культуры Украины».