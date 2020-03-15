Сумщины все еще нет в сводках Минздрава по коронавирусу

По данным ЦОС, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.
При этом Сумская ОГА официально заявила о 5 подтвержденных случаях в области: 3 – в Конотопском районе и 2 в Сумах. Однако судя по карте, распространенной Минздравом, Сумщины по-прежнему, третьи сутки, нет в списке.
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