Сумщины все еще нет в сводках Минздрава по коронавирусу Минздрав сообщает, что в Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОС, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

При этом Сумская ОГА официально заявила о 5 подтвержденных случаях в области: 3 – в Конотопском районе и 2 в Сумах. Однако судя по карте, распространенной Минздравом, Сумщины по-прежнему, третьи сутки, нет в списке.