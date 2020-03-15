«Берегиня» просит помочь одиноким сумчанам

В нашем городе живут одинокие граждане пожилого возраста и лица с инвалидностью, не имеющие родных и близких, которые должны оказывать им помощь и поддержку. Эти люди под патронатом коммунального учреждения, им предоставляются социальные услуги и, по возможности, помощь в виде продуктов питания, предметов первой необходимости и прочее.
Если вы можете оказать помощь в виде продуктов питания, просят информировать по адресу: г.Сумы ул. Интернационалистов, д. 18, тел. 60-49-95, моб.0504055670.
Не оставайтесь в стороне, ведь эти люди действительно очень нуждаются в нашей помощи.
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