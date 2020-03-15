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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:06282

«Берегиня» просит помочь одиноким сумчанам

Коммунальное учреждение «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» просит всех неравнодушных руководителей предприятий, торговых сетей и жителей города помочь одиноким гражданам и гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с введением в стране карантина.

В нашем городе живут одинокие граждане пожилого возраста и лица с инвалидностью, не имеющие родных и близких, которые должны оказывать им помощь и поддержку. Эти люди под патронатом коммунального учреждения, им предоставляются социальные услуги и, по возможности, помощь в виде продуктов питания, предметов первой необходимости и прочее.

Если вы можете оказать помощь в виде продуктов питания, просят информировать по адресу: г.Сумы ул. Интернационалистов, д. 18, тел. 60-49-95, моб.0504055670.

Не оставайтесь в стороне, ведь эти люди действительно очень нуждаются в нашей помощи.

Общество Берегиня Карантин

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