Прокурор области не задекларировал жилья в Сумах, но показал миллион наличных Прокурор Сумской области Григорий Кондратенко не задекларировал жилья в Сумах, однако показал миллион наличных.

Прокурор Сумской области Григорий Кондратенко в своей декларации, которую он подал в Национальное агентство по предотвращению коррупции, не указал недвижимости, которой он пользовался в Сумах, пишет Sumy.Today.

Согласно данным декларации прокурора за прошлый год, он зарегистрирован в Полтаве, а фактически проживает в Сумах. Однако в раздел «Объекты недвижимости», где по закону должны быть указаны все помещения, которыми пользуется субъект декларирования, нет жилья в Сумах, которое Григорий Кондратенко записал ни на себя, ни на членов семьи При этом как прокурора Сумщины его представили коллективу областного ведомства 21 декабря.

В Полтаве же с 2008 года Григорий Кондратенко совместно с семьей владеет квартирой площадью 54,6 квадратных метра. А его жена в общей совместной собственности имеет жилье в райцентре Валки Харьковской области площадью 83,5 квадрата. Кроме того, прокурор Сумщины пользовался комнатой в 22,3 квадрата в Киеве, принадлежащей Генеральной прокуратуре, где Григорий Кондратенко работал до этого.

Из движимого имущества прокурор области декларирует только приобретенную в 2008 году (того же года выпуска) Skoda Octavia A5 Ambiente.

Его зарплата за прошлый год составила почти 666 тыс. гривен. Жена прокурора заработала 285 900 в год, но где именно - неизвестно (прокурор указал, что это заработная плата его жены, полученная по основному месту работы, а источником дохода назвал самую жену. При этом в реестре юрлиц и ФЛП такого предпринимателя как Кондратенко Людмила Зиновьевна нет). Еще 285 000 Григорий Кондратенко получил от продажи недвижимого имущества. Судя по его декларации за 2018 год, речь идет о 10 сотках земли в Полтаве. В декларации прокурора указан и миллион наличных: на себя он записал 621 000 гривен, на жену – 387. В десять раз меньше денег семья главы областной прокуратуры держала на банковских счетах.