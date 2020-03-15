Сумские контактные фигуры к карантину готовы

Под карантин попали Дама с зонтиком и кот Милкин, детки-сладкоежки, Чехов и Русалочка, Веселый сумчанин.
Коммунальное учреждение «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» просит всех неравнодушных руководителей предприятий, торговых сетей и...
В целях борьбы с распространением коронавируса, 27 марта на въезде в Шостку со стороны Кролевца, заработал блок-пост....
Бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, насколько эффективно защищают маски от коронавируса и что делать, чтобы защитить свое здоровье во...
Сегодня, 27 марта, депутаты Сумского горсовета приняли решение «Об обращении Сумского городского совета к городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности...
Патрульные и работники других учреждений несут службу на стационарных контрольно-пропускных пунктах....