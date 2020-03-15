Сумщина попала в список Минздрава по коронавирусу: 5 случаев, 1 - летальный

По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 16 случаев;
- Волынская область - 2 случая;
- Днепропетровская область - 7 случаев;
- Донецкая область - 2 случая;
- Житомирская область - 4 (1 летальный) случаz;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 10 случаев;
- Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;
- г. Киев - 74 случая;
- Киевская область - 41 случай;
- Львовская область - 5 случаев;
- Луганская область - 2 случая;
- Николаевская область - 1 случай;
- Одесская область - 6 случаев;
- Полтавская область - 1 случай;
- Ровенская область - 9 случаев (1 летальный);
- Сумская область - 5 случаев (1 летальный);
- Тернопольская область - 43 случая (1 летальный);
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 1 случай;
- Хмельницкая область - 1 случай
- Черновицкая область - 47 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
- Черкасская область - 3 случая;
- Черниговская область - 1 случай.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 марта в Центр поступило 311 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1712 сообщений о подозрении на COVID-19.
Минздрав сообщает, что в Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19....
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