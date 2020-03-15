Сумщина попала в список Минздрава по коронавирусу: 5 случаев, 1 - летальный Минздрав сообщает, что в Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 16 случаев;

- Волынская область - 2 случая;

- Днепропетровская область - 7 случаев;

- Донецкая область - 2 случая;

- Житомирская область - 4 (1 летальный) случаz;

- Закарпатская область - 1 случай;

- Запорожская область - 10 случаев;

- Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;

- г. Киев - 74 случая;

- Киевская область - 41 случай;

- Львовская область - 5 случаев;

- Луганская область - 2 случая;

- Николаевская область - 1 случай;

- Одесская область - 6 случаев;

- Полтавская область - 1 случай;

- Ровенская область - 9 случаев (1 летальный);

- Сумская область - 5 случаев (1 летальный);

- Тернопольская область - 43 случая (1 летальный);

- Харьковская область - 1 случай;

- Херсонская область - 1 случай;

- Хмельницкая область - 1 случай

- Черновицкая область - 47 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;

- Черкасская область - 3 случая;

- Черниговская область - 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 марта в Центр поступило 311 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1712 сообщений о подозрении на COVID-19.