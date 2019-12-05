Сумских медиков из областной детской больницы возят волонтеры Волонтеры откликнулись и приняли на себя вопросы подвоза медиков, работающих в Сумской областной детской клинической больнице.

Более 60 работников этого заведения проживают в селах Сумского района. 7-9 автомобилей каждое утро забирать людей, а после изменения отвозить их по домам. Заправку транспорта взял на себя Иван Телющенко, сообщает штаб «Бизнес-городу».