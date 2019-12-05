Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:41325

Сумских медиков из областной детской больницы возят волонтеры

Волонтеры откликнулись и приняли на себя вопросы подвоза медиков, работающих в Сумской областной детской клинической больнице.

Более 60 работников этого заведения проживают в селах Сумского района. 7-9 автомобилей каждое утро забирать людей, а после изменения отвозить их по домам. Заправку транспорта взял на себя Иван Телющенко, сообщает штаб «Бизнес-городу».

Общество Волонтеры Подвозка медиков

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26.03.2020 15:25

Автобусы областного совета бесплатно будут подвозить медиков на работу и домой

В коммунальном транспортном предприятии Сумского областного совета на балансе есть два автобуса: на 20 и 37 мест.... 1

Сумчан запрошують на зустріч із волонтеркою БУР
21.02.2020 08:28

Сумчан запрошують на зустріч із волонтеркою БУР

Волонтерка всеукраїнського проєкту «Будуємо Україну Разом – БУР» Оксана Бондаренко, з радістю поділиться власним досвідом волонтерства у БУРі....

Сумчане присоединились к Всеукраинскому флешмобу #letshelpbabusya
11.12.2019 14:52

Сумчане присоединились к Всеукраинскому флешмобу #letshelpbabusya

10 декабря студенты юридического факультета СНАУ присоединились к Всеукраинскому флешмобу #letshelpbabusya....

В Сумах труд волонтеров отметили грамотами
05.12.2019 17:14

В Сумах труд волонтеров отметили грамотами

Во время заседания областного Координационного совета по оказанию помощи участникам антитеррористической операции и членам их семей волонтеры области были отмечены...

Завтра в Сумах пройдет «SUMY V-DAY 2019»
05.12.2019 16:02

Завтра в Сумах пройдет «SUMY V-DAY 2019»

В пятницу, 6 декабря, в Сумах пройдет «SUMY V-DAY 2019», посвященный Международному дню волонтера....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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