Сумских медиков из областной детской больницы возят волонтеры

Более 60 работников этого заведения проживают в селах Сумского района. 7-9 автомобилей каждое утро забирать людей, а после изменения отвозить их по домам. Заправку транспорта взял на себя Иван Телющенко, сообщает штаб «Бизнес-городу».
В коммунальном транспортном предприятии Сумского областного совета на балансе есть два автобуса: на 20 и 37 мест.... 1
Волонтерка всеукраїнського проєкту «Будуємо Україну Разом – БУР» Оксана Бондаренко, з радістю поділиться власним досвідом волонтерства у БУРі....
10 декабря студенты юридического факультета СНАУ присоединились к Всеукраинскому флешмобу #letshelpbabusya....
Во время заседания областного Координационного совета по оказанию помощи участникам антитеррористической операции и членам их семей волонтеры области были отмечены...
В пятницу, 6 декабря, в Сумах пройдет «SUMY V-DAY 2019», посвященный Международному дню волонтера....