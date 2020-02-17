В Сумах обкатывают новый коммунальный маршрут

Автобусы будут осуществлять перевозки по маршруту ул. Тополянская - ул. Металлургов - ул. Горького - Центральный рынок, сообщает КП «Электроавтотранс».
В течение выходных, 28 и 29 марта, продлится так называемая «обкатка» маршрута, в результате которой служба движения предприятия сможет составить ориентировочные графики. Возить пассажиров по такой схеме временно (на период карантина).
Вместе с тем, в обычном режиме пассажиры смогут воспользоваться услугами коммунального транспорта на автобусных маршрутах:
№ 57А "Барановка - Центр"
№ 59 А "Басы - Центр"
№ 64 А "Добровольная - Центр".
Тем временем без сообщения остается район Василевка (Василевка – Тополя), с которого сняли частный маршрут № 8. Раньше еще был маршрут № 58 (Василевка – Тополя), но позже его скорректировали на № 58А (Тополя - Басы), а на период карантина отменили.
В сквере «Дружба», который расположен между пр. Шевченко и ул. Горького, работники КП «Электроавтотранс» проводят аварийные работы по ремонту кабеля... 1
Однако это будет не новый маршрут....
КП «Электроавтотранс» проводит месячник противодействия безбилетному проезду пассажиров в коммунальном общественном транспорте....
В Сумах официально не работает автобусный маршрут № 65....
Бывший стажер Сумского КП "Электроавтотранс" Олег Нестеренко зарегистрировал петицию с предложением провести обязательное психиатрическое и наркологическое обследование водителей, кондукторов и...