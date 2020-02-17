В Сумах обкатывают новый коммунальный маршрут Автобусы КП «Электроавтотранс» будут курсировать в направлении ул. Тополянской.

Автобусы будут осуществлять перевозки по маршруту ул. Тополянская - ул. Металлургов - ул. Горького - Центральный рынок, сообщает КП «Электроавтотранс».

В течение выходных, 28 и 29 марта, продлится так называемая «обкатка» маршрута, в результате которой служба движения предприятия сможет составить ориентировочные графики. Возить пассажиров по такой схеме временно (на период карантина).

Вместе с тем, в обычном режиме пассажиры смогут воспользоваться услугами коммунального транспорта на автобусных маршрутах:

№ 57А "Барановка - Центр"

№ 59 А "Басы - Центр"

№ 64 А "Добровольная - Центр".

Тем временем без сообщения остается район Василевка (Василевка – Тополя), с которого сняли частный маршрут № 8. Раньше еще был маршрут № 58 (Василевка – Тополя), но позже его скорректировали на № 58А (Тополя - Басы), а на период карантина отменили.