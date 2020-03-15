Сумские патрульные не смогли победить мини-базар на Прокофьева Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет сумчанин Владимир Лободин.

«Наш народ непобедим!!! Бесстрашен!!! Бессмертен!!!

Сейчас во дворах по дому на Прокофьева 27-27/1, как и всегда по выходным - базарчик... Приехал патруль. Объяснил, закрылись, только что отъехал - бум торговли...

Когда делал фото - чуть не побили...

И пофиг, что в областной инфекционке +1...», - написал он.