Сумские патрульные не смогли победить мини-базар на Прокофьева

«Наш народ непобедим!!! Бесстрашен!!! Бессмертен!!!
Сейчас во дворах по дому на Прокофьева 27-27/1, как и всегда по выходным - базарчик... Приехал патруль. Объяснил, закрылись, только что отъехал - бум торговли...
Когда делал фото - чуть не побили...
И пофиг, что в областной инфекционке +1...», - написал он.
27 марта в пункте пропуска «Бачевск» на Сумщине пограничники обнаружили нарушителя правил карантина....
Фото выложил в Фейсбуке секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов....
Соответствующее постановление сегодня вынес Заречный райсуд Сум....
24 марта в связи с отсутствием состава административного правонарушения по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей), суд закрыл производство...
В Сумах полиция по факту нарушения карантинных мероприятий открыла уголовное производство....