Сумской исполком теперь тоже будет собираться онлайн

Члены исполкома приняли решение «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 16.05.2017 № 250 «О Регламенте работы исполнительных органов Сумского городского совета» (с изменениями)», которым разрешили проводить заседания в режиме видеоконференции до окончания карантина.
Сегодня, 10 января, пресс-служба Сумской мэрии анонсировала срочное внеочередное заседание исполкома....
Сегодня, 18 сентября, на сессии Сумского горсовета рассматривали проект решения о персональном составе исполнительного комитета....
Депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко обвинил исполком Сумского горсовета в фальсификации своих же решений....
18 октября состоится заседание исполнительного комитета Сумского горсовета....
Сегодня, 26 июля, горсовет проголосовал за изменения в составе исполкома....