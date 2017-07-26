Сумской исполком теперь тоже будет собираться онлайн Сегодня, 27 марта, прошло заседание исполкома Сумского горсовета на ступеньках Сумской мэрии на пл. Независимости.

Члены исполкома приняли решение «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 16.05.2017 № 250 «О Регламенте работы исполнительных органов Сумского городского совета» (с изменениями)», которым разрешили проводить заседания в режиме видеоконференции до окончания карантина.