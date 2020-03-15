Сумской исполком принял правила поведения на улице: больше двух не собираться Сегодня, 27 марта, исполком Сумского горсовета обсудил проект решение «Об особом порядке проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий на территории Сумской городской объединенной территориальной громады во время карантина».

Еще могут быть доработки, но в целом правила следеющие:

ПРАВИЛА

поводження на вулиці та в громадських місцях під час карантину

(проєкт)

1. Правила регулюють питання особливого порядку проведення профілактичних, протиепідемічних та інших заходів на вулицях та громадських місцях населених пунктів Сумської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Сумська міська ОТГ) під час карантину, визначають норми поведінки населення, а також суб’єктів господарювання з метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

2. Правила є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території Сумської міськоїОТГпідприємствами, установами, закладами та організаціями, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

3. Використані в цих Правилах терміни вживаються у значенні, наведеному в чинному законодавстві України.

4. На період особливого порядку проведення профілактичних та інших заходів під час карантину на території Сумської міської ОТГзабороняється:

1) без крайньої потреби виходити зі своїх помешкань (будинків, квартир, кімнат у гуртожитках, готелів тощо);

2) виходити із приміщень (помешкань) без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів);

3) користуватися дитячими та спортивними майданчиками;

4) перебувати на вулицях, площах, парках, скверах, інших громадських місцях (далі – на вулиці) групами більше двох осіб(за виключенням випадків необхідності супроводження дорослими малолітніх, неповнолітніх дітей, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю; перебування в громадському транспорті; пересування подружжя; виконання органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування покладених на них функцій; у складі аварійних бригад);

5) перебувати на вулиці дітям віком до 14 років без супроводу дорослих, а дітям віком від 14 до 18 років – без відома дорослих;

6) перебувати дітям віком від 14 до 18 роківна вулиці після 20.00 години без супроводу дорослих;

7) палити, вживати їжу чи напої на вулиці чи в місцях загального користування;

8 ) відвідувати ті об’єкти (заклади), робота яких заборонена на час карантину в установленому законодавством порядку.

5. Особам, які під час карантину, перебувають на робочих місцях, також забороняється без крайньої потреби покидати приміщення, де вони працюють. Перед виходом із приміщення рекомендується змінювати засоби індивідуального захисту органів дихання (маски, респіратори).

6. При виході на вулицю кожна особа повинна мати при собі документи,що посвідчують особу (для дітей – свідоцтво про народження), і на вимогу працівників поліції зобов’язана пред’явити ці документи, а також повідомити своє місце проживання та мету, для якої вона вийшла на вулицю.

7. На вулиці особи повинні перебувати на відстані не менше 2 метрів одна від одної (за виключенням випадків, передбачених у підпункті 4 пункту 4 цих Правил).

8. Вигулювати домашніх тварин на вулиці дозволяється лише на повідках. Особа, яка вигулює домашню тварину, зобов’язана забезпечити мінімальну відстань у 2 метри від своєї тварини до інших тварин та людей, і обмежити час перебування на вулиці з домашньою твариною 30 хвилинами. Вигул домашніх тварин, які утримуються в приватних будинках (садибах), поза межами цих садиб забороняється.

9. Відвідувачі об’єктів торгівлі та інших закладів, яким дозволено здійснювати обслуговування населення в умовах карантину, зобов’язані дотримуватися встановлених згідно з чинним законодавством та рішеннями органів місцевого самоврядування режиму та правил відвідування цих об’єктів (закладів), зокрема щодо максимально допустимої кількості відвідувачів, мінімально допустимої відстані між відвідувачами, проведення дезінфекції рук, безконтактного температурного скринінгу при вході, наявності засобів індивідуального захисту у відвідувачів, обслуговування в певні години дня лише категорій осіб, які перебувають у зоні особливого ризику, придбання однією особою певних товарів у обмеженій кількості, здійснення перерв для дезінфекції та/чи провітрювання приміщення. Мінімальна відстань між особами у чергах становить 2 метри.

10. Суб’єкти господарювання, які здійснюють обслуговування населення в умовах карантину, зобов’язані довести до відома відвідувачів режим та правила роботи об’єкту (закладу) під час карантину шляхом розміщення інформаційних матеріалів на видному місці при вході та на сайтах закладу (у разі наявності), забезпечувати виконання цих режиму та правил,впроваджувати нові форми і методи обслуговування населення, спрямовані на недопущення скупчення людей та обмеження їх контактування між собою (наприклад, замовлення онлайн чи за телефоном), проведення встановлених профілактичних, протиепідемічних, у т. ч. дезінфікуючих, та інших заходів на об’єктах (у закладах), роз’яснювальної роботи серед населення щодо максимального обмеження пересування на вулиці без крайньої потреби.

11. Аптекам рекомендується перейти на обслуговування населення без входу відвідувачів до торгових залів.

12. За порушення Правил винні особи притягаються до відповідальності в установленому законодавством порядку.