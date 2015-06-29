Сумчанка запустила новый TOILET PAPER CHALLENGE

Свой челлендж она выложила в Фейсбуке.
«Кто там уже скупил туалетную бумагу в супермаркетах? Я подготовила для вас интересный челлендж, который точно поднимет вам настроение в эти карантинные будни.
Не скупайте туалетную бумагу, а сохраняйте спокойствие во время карантина и заботьтесь о своем здоровье.
Участвуйте в челлендже, тегайте друзей и выставляйте видео своих успехов, думаете, что это легко? Попробуйте!», - написала она.
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