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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51278

Сумчанка запустила новый TOILET PAPER CHALLENGE

Сумчанка Маргарита Лысенко в отличие о футболистов не жонглирует туалетной бумагой, но тоже занимается спортом.

Свой челлендж она выложила в Фейсбуке.

«Кто там уже скупил туалетную бумагу в супермаркетах? Я подготовила для вас интересный челлендж, который точно поднимет вам настроение в эти карантинные будни.

Не скупайте туалетную бумагу, а сохраняйте спокойствие во время карантина и заботьтесь о своем здоровье.

Участвуйте в челлендже, тегайте друзей и выставляйте видео своих успехов, думаете, что это легко? Попробуйте!», - написала она.

Спорт Туалетная бумага Челлендж

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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