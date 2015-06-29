Сумчанка запустила новый TOILET PAPER CHALLENGE Сумчанка Маргарита Лысенко в отличие о футболистов не жонглирует туалетной бумагой, но тоже занимается спортом.

Свой челлендж она выложила в Фейсбуке.

«Кто там уже скупил туалетную бумагу в супермаркетах? Я подготовила для вас интересный челлендж, который точно поднимет вам настроение в эти карантинные будни.

Не скупайте туалетную бумагу, а сохраняйте спокойствие во время карантина и заботьтесь о своем здоровье.

Участвуйте в челлендже, тегайте друзей и выставляйте видео своих успехов, думаете, что это легко? Попробуйте!», - написала она.