Полиция Сумщины расследует факт мошенничества по схеме «выиграй авто от известной певицы» Жертвой такого интернет-обмана стал 33-летний житель Тростянца.

Полицейские выяснили: потерпевший обратил внимание на рекламные объявления о проведении через интернет акции «выиграй авто от поп-звезды», и решил попробовать свою удачу.

Переходя каждый раз по малопонятным ссылкам и отвечая на разного рода вопросы, он получил поздравление от «организаторов» акции по поводу выигрыша желаемой легковушки. Однако, прежде чем получить приз, счастливчику необходимо было оплатить процент налога. Для этого опять же в онлайн режиме ему предложили перейти по ссылке и ответить на ряд вопросов относительно его банковской карточки. Таким образом неизвестные аферисты получили доступ к банковскому счету тростянчанина, и в конце концов сняли 2500 гривен.

Поняв, что стал жертвой мошенничества, мужчина обратился с соответствующим заявлением в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство и начали поиски злоумышленников.

Полицейские предупреждают граждан: не верьте слишком привлекательным предложениям и акциям, ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.