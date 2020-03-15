Сумской врач вышел в детский парк с табличкой «Сидите бл#ть дома» Сумской врач-хирург и инфекционист Дмитрий Сичненко обратился в Фейсбуке к горожанам.

«Сидите БЛЯ*ТЬ дома

Карантин — не каникулы!

Вёз родителей на дачу через лес, там изоляция будет лучше, сказали они.

Честно говоря, я был не в шоке, я был в а*хуе!

Столько людей, шашлычников я не видел даже на Пасху.

Играет музыка, костры, места практически свободного нет.

Аууу, ребята, вы чего!?

Вы телевизор смотрите️!?

Почему так трудно посидеть немного дома, переждать?

Совсем чуть-чуть.

Вы можете не заболеть, у вас даже не будет никаких симптомов, но вы можете быть переносчиком.

Подумайте о своих самых близких, вот просто подумайте.

Завтра полностью закрывают границу, тысячи людей возвращаются домой.

Стоят в такой толпе, как на футбольном матче. Проверяют только температуру и берут расписку про самоизоляцию.

Я думаю понимаете, какая это формальность. Сейчас самый пик, и он будет ещё больше. Так, как детей на площадках не меньше, а молодых людей, которые любят прогуляться под солнышком ещё больше.

Мы реально не готовы, обеспечение просто минимальное!

Доктора выходят на работу каждый день без защиты, без масок, без костюмов, без антисептиков за 3200 гривен.

Есть случаи заражения работников правоохранительных органов, а также медицинского персонала.

Как писали биллборды «ДУМАЙ»!

P.S. Я абсолютно не нагнетаю паники!

Просто стараюсь донести абсолютно понятные вещи», - написал он.