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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:34106

Сумские пограничники обнаружили нарушителя правил карантина

27 марта в пункте пропуска «Бачевск» на Сумщине пограничники обнаружили нарушителя правил карантина.

В пункт пропуска «Бачевск» автомобилем марки «Volkswagen» прибыл наш соотечественник. Во время прохождения пограничного контроля пограничники установили, что мужчина в начале этой недели во время пересечения государственной границы в этом же пункте пропуска предоставил информированное согласие на пребывание в карантине (самоизоляции) с целью соблюдения противоэпидемических и / или профилактических мероприятий.

Однако, он не придерживался взятых на себя обязательств по пребыванию на карантине (самоизоляции) в течение определенного периода, а именно 14 суток.

О выявленном правонарушении пограничники сообщили работникам Национальной полиции, которые, прибыв в пункт пропуска, составили на 43-летнего мужчину административные материалы по ст. 43-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП. Дальнейшую судьбу гражданина Украины решит суд.

Напоминаем, что 17 марта Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)».

За нарушение карантина, санитарных правил и решений местных властей по борьбе с инфекционными болезнями виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафов, составляют от 17 до 34 тыс. грн для граждан и от 34 до 170 тыс. грн - для должностных лиц.

Кроме этого, предусмотрена и уголовная ответственность за нарушение режима. В соответствии со ст. 325 УК Украины за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, которые повлекли или заведомо могли повлечь распространение эпидемии, суд может взыскать штраф в размере от 17 до 51 тыс. грн, арестовать на срок до шести месяцев, ограничить свободу на срок до трех лет, лишить свободы на тот же срок.

Нарушение же, повлекших гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Государственная пограничная служба Украины обращается ко всем гражданам оставаться дома чтобы уменьшить передачу инфекции и спасти жизни людей.

Право Нарушение карантина

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