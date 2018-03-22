Сумчан запрошують вимкнути світло на годину

Акція спрямована насамперед на те, щоб привернути увагу до екологічних проблем Землі та зупинити знищення людьми планети.
В Україні ця акція проводиться щороку в останню суботу березня, розпочнеться о 20:30.
Мінекоенерго закликає усіх громадян подумати про майбутнє Землі та вимкнути увечері о цій порі на годину світло у своїх домівках.
Що цікаво, акція в усіх країнах триває з 20:30 до 21:30, але за місцевим часом. Вважається, що в цей час людство використовує найбільшу кількість електрики. Як гаснутимуть вечірні вогні, можна спостерігати і з космосу: NASA робитиме фото.
Акція - добра нагода поміркувати про наслідки безвідповідального споживання, замислитись, як зменшити забруднення навколишнього середовища та зберегти неповторність і скарби нашої планети для майбутніх поколінь, повідомляє Міненерго.
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