Сумчан запрошують вимкнути світло на годину У різних куточках планети 28 березня на годину згасне світло. Тисячі небайдужих громадян вимкнуть усі електроприлади, щоб планета відпочила.

Акція спрямована насамперед на те, щоб привернути увагу до екологічних проблем Землі та зупинити знищення людьми планети.

В Україні ця акція проводиться щороку в останню суботу березня, розпочнеться о 20:30.

Мінекоенерго закликає усіх громадян подумати про майбутнє Землі та вимкнути увечері о цій порі на годину світло у своїх домівках.

Що цікаво, акція в усіх країнах триває з 20:30 до 21:30, але за місцевим часом. Вважається, що в цей час людство використовує найбільшу кількість електрики. Як гаснутимуть вечірні вогні, можна спостерігати і з космосу: NASA робитиме фото.

Акція - добра нагода поміркувати про наслідки безвідповідального споживання, замислитись, як зменшити забруднення навколишнього середовища та зберегти неповторність і скарби нашої планети для майбутніх поколінь, повідомляє Міненерго.