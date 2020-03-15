«Решение Сумского исполкома о запрете – сомнительное», - доктор юридических наук Исполнительный комитет Сумского горсовета 28 марта проголосовал за новые правила поведения на улице во время карантина.

Они содержат в себе много запретов, в частности, нельзя выходить на улицу без маски, есть в парке и гулять с собакой дольше 30 минут.

Доктор юридических наук Дмитрий Лукьянец считает, что это решение сомнительное с точки зрения соответствия закону, пишет UA:СУМИ.

«Здесь использована «уловка» юридического характера - это «расширенное толкование». По закону «О защите от инфекционных болезней», на который ссылаются в решении, там полномочия по ограничению прав и свобод человека во время карантина - отнесены к Кабмину. Решение о введение карантина должно содержать перечень профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе и перечень прав и ограничений, которые вводятся. Органам местного самоуправления право устанавливать ограничения этих прав не предоставлено», - говорит он.

Однако в законе написано, что органы местного самоуправления устанавливают особый порядок реализации карантинных мероприятий. По мнению Дмитрия Лукьянца, исполком мог это растолковать так, что «особый порядок» может содержать дополнительные ограничения для граждан. Например, в решении Кабмина не указано о том, что людям запрещено собираться более двух человек.

По словам Дмитрия Лукьянца, особый порядок - это то, что касается тех мероприятий, которые определены в постановлении Кабмина. Органы местного самоуправления могут с учетом местных особенностей вводить по своему усмотрению меры, которые не содержат дополнительных нарушений прав граждан, отмечает он.

По этому постановлению, объясняет юрист, органам местного самоуправления разрешено устанавливать КПП на въездах / выездах в зону карантина, проверять документы и делать санитарный осмотр транспорта.

«Это решение (исполкома - ред.) можно поставить под сомнение - если, например, суд будет рассматривать дело об админнарушении за нарушение правил, написанные в этом решении. Вот здесь можно поставить под сомнение эти правила, с точки зрения соответствия этих мер в постановления Кабмина», - говорит Дмитрий Лукьянец.

Кто будет контролировать выполнение правил

Дмитрий Лукьянец считает, что проконтролировать соблюдение этих правил - невозможно. Эти дела может рассматривать только суд, ведь у админкомисии нет таких полномочий. Основная работа - составлять протоколы - будет возложена на полицию. Однако, хватит ли полицейских для полного контроля города? - спрашивает он.

Кроме полиции, эти протоколы могут составлять должностные лица органов здравоохранения. Но, например, врач не сможет сдать этот протокол, потому что лицо должно быть наделено этими полномочиями определенным правовым актом - этим правом наделены должностные лица Госсанэпидемстанции.

Могут такое делать также должностные лица, уполномоченные на то исполнительными комитетами органов местного самоуправления, но в решении исполнительного комитета такие должностные лица не определены, отмечает доктор юридических наук.

«Если мы предположим, что оно будет каким-то образом выполняться или контролироваться полицией, то полиция будет составлять протокол, передавать в суд, суд вызвать лицо, чтобы слушать дело об админнарушении. Штрафы там огромные: от 17 тыс. грн до 32 тыс. грн - это очень много», - говорит он.

По этим ограничениям, которые написаны в этом решении, Дмитрий Лукьянец считает, что возникнет дилемма - на кого составить админпротокол.

«Например, по решению исполкома нельзя собираться больше двух человек, а на улице стоят три или четыре человека. Так на кого составить админпротокол? На всех четырех? Но ведь можно собираться по два, то нарушают только двое. А кто из них нарушители? Если на всех четырех, то возникнет вопрос в суде», - говорит Дмитрий Лукьянец.

«С точки зрения пиара оно выглядит красиво, с точки зрения личного отношения, то его сложно выполнять для людей. Например, без масок не выходить на улицу. Чтобы заставить, например, меня не выходить на улицу без маски, то надо обеспечить всех масками. чтобы во всех аптеках были маски, доступные для людей», - сказал он.

Напомним: новые правила поведения на улице и в общественных местах во время карантина исполнительный комитет Сумского горсовета принял сегодня, 28 марта.