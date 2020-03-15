В Украине уже 356 случаев коронавируса Минздрав сообщает: в Украине зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.