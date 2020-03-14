Сумские футзалисты продолжают играть в чемпионате Беларуси

ФК «Столица», за которую играет вратарь Евгений Змысля, и ФК «БЧ» с Денисом Мазным, праздновали победы. «Столица» обыграла МФК «Щучин» 5:2, «БЧ» обыграл МФК «ЦКК» 7:3. Денис в матче забил шестой гол своей команды.
В турнирной таблице чемпионата «БЧ» и «Столица» идут на втором и третьем месте, уступая на одно очко «Витэну». В чемпионате осталось провести один тур. Дальше плей-офф.
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