На Сумщине еще один случай коронавируса

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров всего подтверждено 418 случаев COVID-19. В течение суток получено 109 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.
Случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 22 случая;
Волынская обл. - 2 случая;
Днепропетровская обл. - 6 случаев;
Донецкая обл. - 2 случая;
Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
Закарпатская обл. - 1 случай;
Запорожская обл. - 11 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
г. Киев - 82 случая;
Киевская обл. - 45 случаев;
Кировоградская обл. - 4;
Львовская обл. - 5 случаев;
Луганская обл. - 2 случая;
Одесская обл. - 8 случаев;
Полтавская обл. - 1 случай;
Ровенская обл. - 9 случаев (2 летальных);
Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный);
Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный);
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 1 случай;
Хмельницкая обл. - 1 случай;
Черкасская обл. - 46 случаев;
Черновицкая обл. - 59 (1 летальный) случаев;
Черниговская обл. - 1 случай.
Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Минздрав сообщает: в Украине зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19....
Минздрав сообщает, что в Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19....
Минздрав сообщает, что в Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19....
С высоты птичьего полета священнослужители благословили город Сумы и его жителей святыми иконами и преподнесли искренние молитвы Господу Богу.... 1
О новых подозрениях на коронавирус сообщил мэр Ахтырки Игорь Алексеев....