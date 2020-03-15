На Сумщине еще один случай коронавируса По состоянию на 10:00 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев COVID-19, на Сумщине – 6.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров всего подтверждено 418 случаев COVID-19. В течение суток получено 109 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию. Случаи подтверждены: Винницкая обл. - 22 случая; Волынская обл. - 2 случая; Днепропетровская обл. - 6 случаев; Донецкая обл. - 2 случая; Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев; Закарпатская обл. - 1 случай; Запорожская обл. - 11 случаев; Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай; г. Киев - 82 случая; Киевская обл. - 45 случаев; Кировоградская обл. - 4; Львовская обл. - 5 случаев; Луганская обл. - 2 случая; Одесская обл. - 8 случаев; Полтавская обл. - 1 случай; Ровенская обл. - 9 случаев (2 летальных); Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный); Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный); Харьковская обл. - 1 случай; Херсонская обл. - 1 случай; Хмельницкая обл. - 1 случай; Черкасская обл. - 46 случаев; Черновицкая обл. - 59 (1 летальный) случаев; Черниговская обл. - 1 случай. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.