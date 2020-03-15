Жителям Сумщины, которые возвращаются из-за границы, обеспечен доезд на территорию области

Каждому украинцу, который пересекает государственную границу, измеряют температуру. Кроме этого, всем выдают соответствующие памятки и предупреждают об ответственности за нарушение правил карантина, сообщает Сумская ОГА.
Каждый, кто сейчас возвращается из-за границы, обязан соблюдать самоизоляцию. Если правила карантина будут нарушены, этих лиц могут привлечь к административной ответственности.
Данные граждан, которые вернулись на территорию области, передают в базу для эпидемиологов. Эпидемиологи совместно с Национальной полицией Украины отрабатывать все контакты и каждое согласие самоизоляцию.