Жителям Сумщины, которые возвращаются из-за границы, обеспечен доезд на территорию области Продолжается работа по обеспечению централизованного подвоза граждан Украины, которые возвращаются домой из стран, в которых происходит пик заболеваемости коронавирусом.

Каждому украинцу, который пересекает государственную границу, измеряют температуру. Кроме этого, всем выдают соответствующие памятки и предупреждают об ответственности за нарушение правил карантина, сообщает Сумская ОГА.

Каждый, кто сейчас возвращается из-за границы, обязан соблюдать самоизоляцию. Если правила карантина будут нарушены, этих лиц могут привлечь к административной ответственности.

Данные граждан, которые вернулись на территорию области, передают в базу для эпидемиологов. Эпидемиологи совместно с Национальной полицией Украины отрабатывать все контакты и каждое согласие самоизоляцию.