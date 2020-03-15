Карантин по-сумски: десятки горожан собрались возле Ильинской церкви Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Михаил Гринь.

«Вы еще думаете, что нашему городу нужен карантин?

P.s. на фото 29 марта 2020», - написал он.

Напомним: с 28 марта исполком Сумского горсовета принял новые правила поведения на улице в период карантин, согласно которым выходить из дома без крайней надобности запрещено, также запрещено собираться больше, чем по 2 человека.