Карантин по-сумски: десятки горожан собрались возле Ильинской церкви

«Вы еще думаете, что нашему городу нужен карантин?
P.s. на фото 29 марта 2020», - написал он.
Напомним: с 28 марта исполком Сумского горсовета принял новые правила поведения на улице в период карантин, согласно которым выходить из дома без крайней надобности запрещено, также запрещено собираться больше, чем по 2 человека.
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