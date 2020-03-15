В Сумах полиция ограничилась предупреждениями полсотне верующих, нарушивших карантин Сегодня, 29 марта, в Сумах на улице Ильинской под храмом на богослужение собралось более полусотни верующих.

Об этом сумчане сообщили полицию, потому что со вчерашнего в Сумах запрещено появляться на улицах без защитных масок и более чем по двое. На место прибыли патрульные и сотрудники сумского горотдела полиции во главе с заместителем начальника отдела Дмитрием Зарембой. По данным отдела коммуникации ГУ Нацполиции Сумщины, с верующими и церковниками правоохранители провели разъяснительную беседу и предупредили об административной ответственности, пишет Sumy.Today.

Напомним: за нарушение правил карантина людей кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрены штрафы от 17 до 34 тысяч гривен, и от 34 000 до 170 000 - для должностных лиц (ст. 44-3 КУоАП).