На Сумщине ожидается похолодание

31 марта - 2 апреля на Сумщине ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер будет преобладать северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха снизится и составит ночью 0 ..- 5 °С, днем +2 .. + 7 °С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
До конца недели погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....
В связи с поступлением арктического воздуха 21-24 марта на Сумщине ожидается ощутимое похолодание....
Погода будет формироваться под влиянием области повышенного давления....
В ближайшие дни в Сумской области ожидаются небольшие осадки, сильный, порывистый ветер и понижение температуры воздуха....
Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....