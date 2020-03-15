Копы составили протокол на сумчанина, который не хотел надевать маску в магазине

Об этом рассказал пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, пишет UA:СУМИ.
29 марта в супермаркете один из покупателей отказывался надевать маску, на замечания охранников не реагировал, пытаясь попасть без нее в торговый зал. После чего охранники вызвали полицию.
Патрульные составили на мужчину протокол. Если нарушение правил докажут, то он должен будет заплатить штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.
Как сообщил Олег Сологуб, со всеми другими нарушителями пока проводят профилактическую работу и объясняют чего нельзя делать во время карантина.
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