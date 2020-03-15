«Food Centre-СумДУ» покинули четверо игроков

«Food Centre-СумДУ» благодарит универсалам за проведенный сезон и желает успехов в дальнейшей футзальные карьере.
Напомним: сезон в украинской Экстра-лиге прока на паузе из-за карантина. Сумская команда по итогам регулярного чемпионата заняла 7-ое место (из 9-ти), не попав в финальную шестерку. Когда сезон продолжится и продолжится вообще, пока неизвестно. Например, Федерация баскетбола Украины еще 12 марта завершила чемпионат, когда команды не доиграли 6-9 матчей в регулярном чемпионате.
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