В Украине уже подтверждено 475 случаев COVID-19 По состоянию на 22:00, 29 марта по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 475 случаев COVID-19.

Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2264 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.