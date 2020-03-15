В Украине уже подтверждено 475 случаев COVID-19

Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2264 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.
Об этом сегодня, 29 марта, сообщил мэр Сум Александр Лысенко....
Сегодня, 29 марта, в Сумской области лабораторно подтверждено еще один случай заболевания коронавирусом....
По состоянию на 10:00 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев COVID-19, на Сумщине – 6....
Минздрав сообщает: в Украине зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19....
Минздрав сообщает, что в Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19....