Второй сумчанин c коронавирусом приехал из Москвы, вероятно, еще один - из Франции Об этом сегодня, 29 марта, сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

Во время своего видеообращения к сумчанам он рассказал, что второй больной коронавирусом сумчанин вернулся из Москвы.

По его словам, есть еще вероятность и третьего случая. Сумчанин вернулся из Франции с температурой и по приезду сразу же обратился в полицию. В настоящее время у него взяты пробы.