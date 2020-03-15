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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:11883

Второй сумчанин c коронавирусом приехал из Москвы, вероятно, еще один - из Франции

Об этом сегодня, 29 марта, сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

Во время своего видеообращения к сумчанам он рассказал, что второй больной коронавирусом сумчанин вернулся из Москвы.

По его словам, есть еще вероятность и третьего случая. Сумчанин вернулся из Франции с температурой и по приезду сразу же обратился в полицию. В настоящее время у него взяты пробы.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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