Второй сумчанин c коронавирусом приехал из Москвы, вероятно, еще один - из Франции

Во время своего видеообращения к сумчанам он рассказал, что второй больной коронавирусом сумчанин вернулся из Москвы.
По его словам, есть еще вероятность и третьего случая. Сумчанин вернулся из Франции с температурой и по приезду сразу же обратился в полицию. В настоящее время у него взяты пробы.
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