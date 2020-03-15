В Сумах 2 заболевших коронавирусом, 4 – под подозрением

Об этом сегодня, 30 марта, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.
- На сегодняшний день официально подтвержденных у нас 2 случая, под подозрением – 4, 19 – контактных, за всеми за ними ведется наблюдение, - доложила она. – Они на контакте с врачами первичного звена. Состояние их здоровья контролируется. По субботнему пациенту (который приехал в субботу) информация будет после обеда.
- Они в областной инфекционной больнице?
- Да.
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