В Сумах 2 заболевших коронавирусом, 4 – под подозрением Еще 19 – контактных, за которыми ведется наблюдение.

Об этом сегодня, 30 марта, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На сегодняшний день официально подтвержденных у нас 2 случая, под подозрением – 4, 19 – контактных, за всеми за ними ведется наблюдение, - доложила она. – Они на контакте с врачами первичного звена. Состояние их здоровья контролируется. По субботнему пациенту (который приехал в субботу) информация будет после обеда.

- Они в областной инфекционной больнице?

- Да.