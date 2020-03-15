К концу недели в Сумах будет 2000 американских экспресс-тестов на коронавирус Об этом сегодня, 30 марта, во время аппаратного совещания, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- Сколько в Сумах ПЛР-тестов? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- У нас нет, только в Лабораторном центре, - ответила Елена Чумаченко.

- Узнайте, чтобы мы были в курсе. И пригласите на наши ежедневные совещания замдиректора Лабораторного центра Мацюка. А что по экспресс-тестам?

- Сегодня нам высылают тысячу быстрых тестов, и завтра-послезавтра они будут в Сумах. Стоимостью по 220 грн. Еще к концу недели у нас будет еще тысяча.

- Промониторьте ситуацию, говорят, Испания возвращает Китаю непригодные тесты, и киев закупил именно такие тесты, и они их уже в больницы распределили.

- Мы закупили американские.

Также она сообщила, что отдел хочет закупить 50 тыс. масок.