К концу недели в Сумах будет 2000 американских экспресс-тестов на коронавирус

- Сколько в Сумах ПЛР-тестов? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.
- У нас нет, только в Лабораторном центре, - ответила Елена Чумаченко.
- Узнайте, чтобы мы были в курсе. И пригласите на наши ежедневные совещания замдиректора Лабораторного центра Мацюка. А что по экспресс-тестам?
- Сегодня нам высылают тысячу быстрых тестов, и завтра-послезавтра они будут в Сумах. Стоимостью по 220 грн. Еще к концу недели у нас будет еще тысяча.
- Промониторьте ситуацию, говорят, Испания возвращает Китаю непригодные тесты, и киев закупил именно такие тесты, и они их уже в больницы распределили.
- Мы закупили американские.
Также она сообщила, что отдел хочет закупить 50 тыс. масок.
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