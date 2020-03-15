В Сумах могут развернуть госпиталь для больных коронавирусом в манеже СумГУ В Сумах все еще ремонтируют основную городскую больницу для приема больных с коронавирусом.

Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания поручил и.о. начальника отдела здравоохранения Елене Чумаченко максимально подготовить лечебные учреждения к возможному осложнению ситуации с COVID-19.

Он приказал руководству отдела здравоохранения не медлить с закупками расходных материалов и аппаратов искусственной вентиляции легких, обращая внимание на их цену и качество, а также с ремонтом больницы № 4 и № 5, где не во всех палатах есть разводка кислорода.

Также он сообщил, что уже думают о развертывании при необходимости госпиталя в манеже СумГУ.