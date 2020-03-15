Их доставил вьетнамский бизнесмен за собственный счет. Единственным условием было пройти двухнедельную обсервацию в Украине. Украинцы подписали документы, но по прилету отказались от обсервации, прорвали оборону аэропорта и разъехались. В прорыве участвовал и уроженец Сум, который снимал все это на видео, которое сохранил и выложил в Фейсбуке сумчанин Александр Такул. Закончил свое видео прорвавшийся сумчанин словами: «Прорвали оборону, провали, сука. Еб..чая оборона, Еб..чая Украина. А теперь нужно отсюда уходить».
До МОЗ України надходять повідомлення, що у деяких медичних закладах відмовляються брати зразки для дослідження на коронавірусну хворобу. Наголошується, що...
В Сумах все еще ремонтируют основную городскую больницу для приема больных с коронавирусом....
Об этом сегодня, 30 марта, во время аппаратного совещания, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
Еще 19 – контактных, за которыми ведется наблюдение....
Об этом сегодня, 29 марта, сообщил мэр Сум Александр Лысенко....