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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:193237

«Еб..чая Украина»: сумчанин среди тех, кто прорвал оборону Борисполя (видео)

29 марта в Борисполь прилетел самолет из Вьетнама, который бесплатно доставил украинцев.

Их доставил вьетнамский бизнесмен за собственный счет. Единственным условием было пройти двухнедельную обсервацию в Украине. Украинцы подписали документы, но по прилету отказались от обсервации, прорвали оборону аэропорта и разъехались. В прорыве участвовал и уроженец Сум, который снимал все это на видео, которое сохранил и выложил в Фейсбуке сумчанин Александр Такул. Закончил свое видео прорвавшийся сумчанин словами: «Прорвали оборону, провали, сука. Еб..чая оборона, Еб..чая Украина. А теперь нужно отсюда уходить».

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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