«Еб..чая Украина»: сумчанин среди тех, кто прорвал оборону Борисполя (видео) 29 марта в Борисполь прилетел самолет из Вьетнама, который бесплатно доставил украинцев.

Их доставил вьетнамский бизнесмен за собственный счет. Единственным условием было пройти двухнедельную обсервацию в Украине. Украинцы подписали документы, но по прилету отказались от обсервации, прорвали оборону аэропорта и разъехались. В прорыве участвовал и уроженец Сум, который снимал все это на видео, которое сохранил и выложил в Фейсбуке сумчанин Александр Такул. Закончил свое видео прорвавшийся сумчанин словами: «Прорвали оборону, провали, сука. Еб..чая оборона, Еб..чая Украина. А теперь нужно отсюда уходить».