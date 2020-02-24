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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине на пожарах погибли четверо

За прошедшую неделю на территории области зарегистрировано 135 происшествий.

В результате пожаров погибло 4 человека, 1 человек травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 73 здания, 5 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 144 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 124 здания, 6 единиц автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 9 млн. 500 тыс. грн.

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 50 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности. Другая опасность, которая возникает весной - это пожары в природных экосистемах, которые ежегодно наносят значительные материальные потери, несут вред окружающей среде, могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий и даже к человеческим жертвам! Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах, будьте осторожны в обращении с огнем. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

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