Коли повинні проводити тест на COVID-19 До МОЗ України надходять повідомлення, що у деяких медичних закладах відмовляються брати зразки для дослідження на коронавірусну хворобу. Наголошується, що лікарі повинні діяти відповідно до алгоритмів, які прописані в стандарті надання медичної допомоги.

Також в стандарті є чіткі критерії, за якими люди підпадають під підозру на коронавірусну інфекцію.

Критерії, за якими людина може вважатися контактною:

- особа проживає в одному домі з хворим на COVID-19;

- особа мала прямий фізичний контакт з хворим на COVID-19 (наприклад, через рукостискання); особа мала контакт із слизовими виділеннями з дихальних шляхів хворого на COVID-19 (наприклад, перебування в зоні пацієнта під час кашлю, чи доторкування руками до використаних серветок) та не використовувала засоби індивідуального захисту.

- також особа контактувала із хворим на COVID-19 на відстані до одного метру протягом 15 хвилин і більше, за умови не використання відповідних засобів індивідуального захисту або з підозрою щодо неправильного їх використання (наприклад, порушення цілісності рукавичок); особа перебувала у закритому середовищі (наприклад, аудиторія, кімната для засідань, зал очікування закладу охорони здоров’я) із хворим на COVID-19 протягом 15 хвилин і більше на відстані менше одного метру.

- медичний працівник або інша особа, яка надає медичну допомогу або проводить догляд за хворим на COVID-19. Контактними особами вважаються і працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів отримані від хворих на COVID-19;

- працівники патологоанатомічних/судово-медичних бюро/відділень, які безпосередньо приймали участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків для проведення ПЛР-дослідження навіть за умови використання відповідних засобів індивідуального захисту.

- контакт в літаку в межах двох сидінь (у будь-якому напрямку) з хворим на COVID-19, супутники подорожі. Члени екіпажу, які проводили обслуговування в салоні літака, де знаходився хворий. Якщо тяжкість симптомів (наприклад, частий кашель) або переміщення особи вказують на більш велику зону ризику щодо зараження, пасажири, які сидять у всій секції або всі пасажири повітряного судна можуть вважатися контактними.

За дорученням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктора ЛЯШКА, у всіх областях України створені мобільні бригади, які виїжджають на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії. Це значно зменшить мобільність людей, які мають симптоми гострого вірусного захворювання та потребують здачі відповідних аналізів. Таких мобільних бригад вже є 567. Їх кількість буде збільшуватися.