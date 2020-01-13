Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:54168

Тарас Шелестюк на карантине катается на велосипеде

Сейчас кататься на велосипеде одно удовольствие, - написал сумской боксер-профессионал в Фейсбуке.

«Мало машин на дорогах и хорошая солнечная погода.

Одно-двухчасовой заезд, позволяет провести хорошую тренировку и насладиться нахождением на свежем воздухе во время карантина.

Будьте здоровы, придерживайтесь правил гигиены и берегите себя!», - написал он.

Спорт Тарас Шелестюк

По тематике

Тарас Шелестюк подаст в суд на своего промоутера
20.03.2020 21:21

Тарас Шелестюк подаст в суд на своего промоутера

Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) заявил о намерении подать в суд на своего промоутера....

Тарас Шелестюк победил аргентинца Верона (+видео)
01.02.2020 07:33

Тарас Шелестюк победил аргентинца Верона (+видео)

Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк провел 18-й поединок на профессиональном ринге....

Тарас Шелестюк оказался тяжелее своего соперника
31.01.2020 10:56

Тарас Шелестюк оказался тяжелее своего соперника

Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк проведет рейтинговый бой в ночь на 1 февраля в Луизиане (США)....

У Тараса Шелестюка поменялся соперник
22.01.2020 07:38

У Тараса Шелестюка поменялся соперник

Соперник сумского боксера-профессионала Тараса Шелестюка мексиканец Алехандро Давила отказался от боя, назначенного на 31 января....

Тарас Шелестюк выйдет на ринг 31 января
13.01.2020 07:15

Тарас Шелестюк выйдет на ринг 31 января

Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк сообщил о своем очередном сопернике....

Новости

Сумской исполком принял правила поведения на улице: больше двух не собираться
28.03.2020 11:45
В Сумах уже два случая коронавируса
27.03.2020 13:31
Коронавирус уже и в Сумах (обновляется) 1
25.03.2020 20:04
На Сумщине уже 9 случаев заражения коронавирусом
Сегодня 10:04
Тарас Шелестюк на карантине катается на велосипеде
Сегодня 09:54
Коли повинні проводити тест на COVID-19
Сегодня 09:41
За неделю на Сумщине на пожарах погибли четверо
Сегодня 09:34
«Еб..чая Украина»: сумчанин среди тех, кто прорвал оборону Борисполя (видео)
Сегодня 09:19
В Сумах могут развернуть госпиталь для больных коронавирусом в манеже СумГУ
Сегодня 08:45
К концу недели в Сумах будет 2000 американских экспресс-тестов на коронавирус
Сегодня 08:34
В Сумах 2 заболевших коронавирусом, 4 – под подозрением
Сегодня 08:14
Второй сумчанин c коронавирусом приехал из Москвы, вероятно, еще один - из Франции
Вчера 22:11
view counter

Статьи

Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.