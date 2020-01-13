Тарас Шелестюк на карантине катается на велосипеде Сейчас кататься на велосипеде одно удовольствие, - написал сумской боксер-профессионал в Фейсбуке.

«Мало машин на дорогах и хорошая солнечная погода. Одно-двухчасовой заезд, позволяет провести хорошую тренировку и насладиться нахождением на свежем воздухе во время карантина. Будьте здоровы, придерживайтесь правил гигиены и берегите себя!», - написал он.