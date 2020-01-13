Тарас Шелестюк на карантине катается на велосипеде

«Мало машин на дорогах и хорошая солнечная погода.
Одно-двухчасовой заезд, позволяет провести хорошую тренировку и насладиться нахождением на свежем воздухе во время карантина.
Будьте здоровы, придерживайтесь правил гигиены и берегите себя!», - написал он.
Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) заявил о намерении подать в суд на своего промоутера....
Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк провел 18-й поединок на профессиональном ринге....
Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк проведет рейтинговый бой в ночь на 1 февраля в Луизиане (США)....
Соперник сумского боксера-профессионала Тараса Шелестюка мексиканец Алехандро Давила отказался от боя, назначенного на 31 января....
Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк сообщил о своем очередном сопернике....