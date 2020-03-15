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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине уже 9 случаев заражения коронавирусом

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 480 случаев COVID-19.

На Сумщине зарегистрировано 9 случаев (в том числе 1 летальный).

Распределение подтвержденных случаев по возрастным группам в Украине:

От 0 до 10 лет - 5%

От 10 до 20 - 4%

От 20 до 30 - 11%

От 30 до 40 - 21%

От 40 до 50 - 20%

От 50 до 60 - 23%

От 60 до 70 - 12%

От 70 до 80 лет - 3%

Случаи подтверждены:

- Винницкая обл. - 23 случая;

- Волынская обл. - 2 случая;

- Днепропетровская обл. - 8 случаев;

- Донецкая обл. - 6 случаев;

- Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;

- Закарпатская обл. - 1 случай;

- Запорожская обл. - 11 случаев;

- Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;

- u. Киев - 102 случая;

- Киевская обл. - 49 случаев (2 летальных);

- Кировоградская обл. - 4 случая;

- Львовская обл. - 6 случаев;

- Луганская обл. - 2 случая;

- Одесская обл. - 8 случаев;

- Полтавская обл. - 1 случай;

- Ровенская обл. - 11 случаев (2 летальных);

- Сумская обл. - 9 случаев (1 летальный);

- Тернопольская обл. - 60 случаев (1 летальный);

- Харьковская обл. - 1 случай;

- Херсонская обл. - 1 случай;

- Хмельницкая обл. - 2 случая;

- Черкасская обл. - 50 случаев;

- Черновицкая обл. - 75 (1 летальный) случаев;

- Черниговская обл. - 2 случая.

Всего зафиксировано 11 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2264 подозрения на новую коронавирусной инфекцией.

Общество
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