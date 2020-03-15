На Сумщине уже 9 случаев заражения коронавирусом

На Сумщине зарегистрировано 9 случаев (в том числе 1 летальный).
Распределение подтвержденных случаев по возрастным группам в Украине:
От 0 до 10 лет - 5%
От 10 до 20 - 4%
От 20 до 30 - 11%
От 30 до 40 - 21%
От 40 до 50 - 20%
От 50 до 60 - 23%
От 60 до 70 - 12%
От 70 до 80 лет - 3%
Случаи подтверждены:
- Винницкая обл. - 23 случая;
- Волынская обл. - 2 случая;
- Днепропетровская обл. - 8 случаев;
- Донецкая обл. - 6 случаев;
- Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 11 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
- u. Киев - 102 случая;
- Киевская обл. - 49 случаев (2 летальных);
- Кировоградская обл. - 4 случая;
- Львовская обл. - 6 случаев;
- Луганская обл. - 2 случая;
- Одесская обл. - 8 случаев;
- Полтавская обл. - 1 случай;
- Ровенская обл. - 11 случаев (2 летальных);
- Сумская обл. - 9 случаев (1 летальный);
- Тернопольская обл. - 60 случаев (1 летальный);
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 1 случай;
- Хмельницкая обл. - 2 случая;
- Черкасская обл. - 50 случаев;
- Черновицкая обл. - 75 (1 летальный) случаев;
- Черниговская обл. - 2 случая.
Всего зафиксировано 11 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2264 подозрения на новую коронавирусной инфекцией.