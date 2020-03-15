В Сумах перенесли заседание сессии горсовета из-за неготовности решений

В режиме онлайн депутаты должны были рассмотреть изменения в бюджет города в связи с эпидемией коронавирусной болезни. Депутаты собрались, однако заседание так и не началось. Секретарь городского совета Андрей Баранов сообщил, что сегодня состоится заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а затем и исполкома. По результатам этих заседаний будут подготовлены дополнительные проекты решений, поэтому заседание горсовета перенесли на завтра, 31 марта, на 13.00, пишет Sumy.Today.
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