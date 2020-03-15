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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20393

Коронавирус добрался до Шостки?

В Шостке экспресс-тесты показали коронавирус у женщины, прилетевшей из Египта.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Шостки Николай Нога.

«Трудно писать информацию. В нашем городе быстрые тесты подтвердили заболеваемость короновирусной инфекцией женщины, 34 лет, которая вернулась из Египта», - написал он.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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