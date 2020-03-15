Коронавирус добрался до Шостки? В Шостке экспресс-тесты показали коронавирус у женщины, прилетевшей из Египта.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Шостки Николай Нога.

«Трудно писать информацию. В нашем городе быстрые тесты подтвердили заболеваемость короновирусной инфекцией женщины, 34 лет, которая вернулась из Египта», - написал он.