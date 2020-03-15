Коронавирус добрался до Шостки?

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Шостки Николай Нога.
«Трудно писать информацию. В нашем городе быстрые тесты подтвердили заболеваемость короновирусной инфекцией женщины, 34 лет, которая вернулась из Египта», - написал он.
Сегодня, 30 марта, в 10.00 должно было состояться второе пленарное заседание сессии Сумского городского совета, начатой в пятницу....
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 480 случаев COVID-19....
До МОЗ України надходять повідомлення, що у деяких медичних закладах відмовляються брати зразки для дослідження на коронавірусну хворобу. Наголошується, що...
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